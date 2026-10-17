PSG po preobratu do zmage v Strasbourgu

Parižani so začeli z nekoliko spremenjeno zasedbo, kar so domači unovčili za vodilni gol, ki ga je v 17. minuti dosegel Giovani Reyna. Sredi drugega polčasa pa je Luis Enrique na zelenico poslal nekatere prvokategornike, ki so poskrbeli za preobrat. Ousmane Dembele je najprej v 77. minuti podal za gol Ilije Zabarnjija, v 85. pa še sam zadel za 2:1. Končni izid je v 93. minuti postavil Desire Doue.

PSG ima zdaj na vrhu lestvice 14 točk, toliko kot doslej vodilni Monaco, ki ga v nedeljo čaka gostovanje pri Lorientu Srđana Kuzmića.