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Nogomet

PSG po preobratu do zmage v Strasbourgu

Strasbourg, 17. 10. 2026 19.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Strasbourg - PSG

Nogometaši Paris Saint-Germaina so po odmevni zmagi proti Manchester Cityju v ligi prvakov v 7. krogu francoske lige gostovali v Strasbourgu in se znova veselili. Zmagali so s 3:1. V torek jih čaka derbi v Ligi prvakov, ko bodo doma gostili Barcelono. Od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO.

Strasbourg - PSG
Strasbourg - PSG
FOTO: Profimedia

Parižani so začeli z nekoliko spremenjeno zasedbo, kar so domači unovčili za vodilni gol, ki ga je v 17. minuti dosegel Giovani Reyna. Sredi drugega polčasa pa je Luis Enrique na zelenico poslal nekatere prvokategornike, ki so poskrbeli za preobrat. Ousmane Dembele je najprej v 77. minuti podal za gol Ilije Zabarnjija, v 85. pa še sam zadel za 2:1. Končni izid je v 93. minuti postavil Desire Doue.

PSG ima zdaj na vrhu lestvice 14 točk, toliko kot doslej vodilni Monaco, ki ga v nedeljo čaka gostovanje pri Lorientu Srđana Kuzmića.

Izidi francoske Ligue 1, 17. oktober:

Strasbourg - PSG 1:3 (1:0)
Reyna 17.; Zabarnji 77., Dembele 85., Doue 90+3.

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