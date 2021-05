PSG po remiju vse dlje od naslova, Monaco spet tretji

Monaco je v izenačenem obračunu s 13. ekipo prvenstva do edinega gola na tekmi prišel v 20. minuti, ko je zadel 19-letni Belgijec Eliot Matazo. Prav razpoloženi nogometaši iz kneževine niso bili, a so na koncu le storili dovolj, da so znova skočili na tretje mesto. Slednje prinaša nastop v kvalifikacijah za Ligo prvakov v prihodnji sezoni. Pred Monacom (74 točk) sta na lestvici Paris Saint-Germain na drugem mestu (76) in vodilni Lille (79), četrti pa je po sobotni zmagi proti Lorientu s 4:1 Lyon s 73 točkami. Lille je že v petek v gosteh zanesljivo opravil z Lensom (3:0), Parižanom pa se tekmecem za naslov niso približali na točko zaostanka.

Parižani so sicer ob koncu prvega polčasa po prekršku nad Layvinom Kurzawajem prišli do enajstmetrovke. Uspešno jo je realiziral Neymar, ki je dan prej podaljšal pogodbo do konca sezone 2024/25. A letošnji polfinalisti lige prvakov in aktualni francoski prvaki v dvoboju niso prevladovali. Rennes je bil najmanj enakovreden tekmec, v 71. minuti pa zasluženo izenačil. Z glavo je bil po podaji s kota natančen Sehrou Guirassy. Domači so imeli v zadnjih minutah igralca več na zelenici, saj je bil po grobem naletu izključen Presnel Kimpembe. V prvi minuti sodnikovega dodatka pa je Parižane, ti so igrali brez poškodovanegaKyliana Mbappeja, pred porazom rešil Keylor Navas z obrambo po strelu Flaviena Taita.

Na sporedu je bilo še pet tekem. Marseille si je znova otežil delo v boju za nastop v kvalifikacijah za evropsko ligo. V zgodnjepopoldanskem obračunu so izgubili pri St. Etiennu z 0:1. Na petem mestu imajo 56 točk, kot tudi šestouvrščeni Lens, točko pa za njima zaostaja Rennes. Pred tem sta se visokih zmag s 3:0 veselila Angers doma proti odpisanemu Dijonu in ogroženi Nimes v gosteh proti Metzu. S 3:2 je bila doma Nica boljša od Bresta, z enakim izidom pa je Montpellier v gosteh ugnal moštvo Strasbourga.