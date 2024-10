PSG po zmagi zopet kraljuje v Franciji

Parižani so do šeste zmage, s katero so spet prevzeli vodstvo na lestvici, prišli po tem, ko je v prvem polčasu zadel Senny Mayulu, v drugem pa Marco Asensio, Bradley Barcola, s sedmimi goli prvi strelec lige je bil tudi podajalec pri prvem golu, in Kang-in Lee. Sekou Mara in Pape Diong sta bila strelca Strasbourga.

Pred tem sta se Brest in Rennes razšla z 1:1, pri čemer je gostom točko v 86. minuti priigral Jota, St. Etienne pa je proti Lensu izgubil z 0:2.

V petek so nogometaši Monaca in Lilla odigrali enega od derbijev kroga, tekma se je končala z 0:0.