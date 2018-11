PSG prehitel Tottenham in postavil nov evropski klubski rekord

Nogometaši Paris Saint-Germaina "meljejo" tekmece v francoskem državnem prvenstvu in ne poznajo poraza. Tako v Ligue 1 še niso izgubili in so nanizali 12 zaporednih zmag, kar je nov rekord v evropskih klubskih tekmovanjih.

Rekord nepremaganosti na začetku sezone v eni od petih najmočnejših nogometnih lig v Evropi je po novem v nogah nogometašev Paris Saint Germaina, ki so v petek v francoski prvi ligi zmagali še dvanajstič zapored. S tem so podrli 58 let star rekord angleškega Tottenhama iz sezone 1960/61, ko je ta nanizal enajst zaporednih zmag. Parižani so bili v petek boljši od Lilla z 2:1. Domače je v vodstvo s strelom iz 25 metrov popeljal Kylian Mbappe, kar je bil že njegov 13 gol na 11 tekmah. Za povišanje vodstva je zadel Neymar, za Lille pa je v podaljšku z bele točke na 1:2 zmanjšal Nicolas Pepe. Francoski prvaki imajo zdaj že 11 točk prednosti pred drugouvrščenim Lillom in težko jih bodo tekmeci ujeli, pa čeprav je do konca sezone še precej tekem. Tako se bodo Parižani lažje osredotočili na nastope v Ligi prvakov, kjer imajo prav tako zelo visoke cilje.