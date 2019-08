PSG postavil pogoje, Valverde: Bomo videli, kaj se bo zgodilo

Čeprav je sam že pred časom izrazil veliko željo pod odhodu iz Pariza, v klubu niso bili pripravljeni uslišati njegovih moledovanj. Očitno pa se je njihovo stališče do prestopa le spremenilo, saj naj bi predstavili svoje pogoje za odhod Brazilca na Camp Nou. Sprva niso želeli odstopiti od vrtoglavega zneska, 220 milijonov evrov, vsote, ki so jo sami pred dvema letoma odšteli za brazilskega zvezdnika, zdaj pa so nekoliko spremenili svoje zahteve. Po poročanju nogometnega portala Goal naj bi bili Parižani pripravljeni ’izpustiti’ Neymarja v zameno za Philippeja Coutinha in Nelsona Semeda , za povrhu pa zahtevajo še 50 milijonov evrov.

Neymar je z roba igrišča spremljal zmagoslavje svojih soigralcev nad Rennesom, na zelenici pa se jim je pridružil ob proslavljanju zmage. Novinarji so se tako razpisali o napetosti, ki je vladala na igrišču, ko se je tam pojavil Neymar.Mladi zvezdnik Kylian Mbappe pa je Brazilca celo odrinil s skupinske fotografije.

"Resnično ne vem, kaj se bo zgodilo z Neymarjem"

Predsednik Barcelone je že večkrat dal vedeti, da je tudi Barceloni jasna Neymarjeva želja po vrnitvi, vendar zanikal kakršen koli stik s Parižani. Je pa zato nekaj besed potencialnemu prestopu namenil Ernesto Valverde, ki je odkrito priznal, da ne ve veliko o vrnitvi Neymarja."Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Trenutno igra za drugo moštvo, in to je to," je pred prijateljsko tekmo z Napolijem povedal trener Kataloncev in nadaljeval, "vse, kar vem, je, da sem trener in da razmišljam le o nogometaših, ki so mi na voljo. Resnično ne vem, kaj se bo zgodilo z Neymarjem."