PSG potrdil slovo Tuchla, Pochettino ostaja favorit

Francoski prvoligaš Paris Saint-Germain je pet dni po prvih medijskih zapisih tudi uradno pol leta pred iztekom pogodbe odpustil nemškega trenerja Thomasa Thuchla, so sporočili v izjavi za javnost. Prvi kandidat za izpraznjeno mesto na klopi Parižanov je Argentinec Mauricio Pochettino.

"Po temeljiti analizi športnega dela se je Paris Saint-Germain odločil za prekinitev pogodbe Thomasa Tuchla," so zapisali na klubski spletni strani. Tuchel je v Pariz prišel maja leta 2018, ko je zamenjal Španca Unaija Emeryja. Pred tem je vodil Borussio Dortmund in Mainz. Na klopi Parižanov je na 127 tekmah zabeležil 95 zmag in 12 neodločenih izidov. Velika črna pika pa ostajajo neuspehi v Ligi prvakov. V minuli sezoni so Francozi sicer prvič v zgodovini kluba pokleknili na zadnji stopnički v finalu proti Bayernu iz Münchna.

S Pochettinom v Pariz tudi Dele Alli?

Tuchel je v sredo v intervjuju za Sport1 kritiziral del vodstva kluba, a so v klubu zagotovili, da je bila odločitev sprejeta že pred tem. V času svojega službovanja je imel 47-letni Nemec po poročanjih francoskih medijev večkrat nesoglasja s prvim zvezdnikom ekipe Neymarjem Jr.Ekipo naj bi v kratkem prevzel Argentinec Mauricio Pochettino, nekdanji trener Tottenhama, Southamptona in Espanyola, poroča francoski časnik L'Equipe. Italijan Massimiliano Allegrije po njihovih informacijah zahteval previsoko plačo. Parižani na lestvici francoskega prvenstva zasedajo tretje mesto, točko za vodilnim Lyonom.

Da je Pochettino glavni kandidat za prevzem službe pri PSG trdi tudi dobro obveščeni britanski BBC. ki poroča, da so o svojem izboru vodilni možje kluba že obvestili tudi nogometaše. Predsednik Naser Al-Kelaifise je Tuchlu zahvalil za sodelovanje in zapisal, da se bodo v klubu "spominjali dobrih časov, ki so jih preživeli skupaj".BBCdodaja, da so se s Pochettinom pariški veljaki začeli pogajati že najmanj pred dvema tednoma. V zadnjih mesecih je bil Argentinec sicer večkrat v kombinacijah za povratek v Pariz, kjer je barve PSG v vlogi branilca branil dve sezoni (od 2001 do 2003).

Svojo zadnjo službo je Pochettino izgubil v podobnem slogu kot Tuchel: po zgodovinski prvi uvrstitvi v finale Lige prvakov, kjer je bil od njegovega Tottenhama boljši Liverpool (2:0), je vodstvo Spursov 48-letnega stratega odpustilo še pred novim letom. Kot prvo možno okrepitev BBComenja angleškega napadalnega vezista Dele Allija, ki je v Premier League pri Tottenhamu debitiral ravno pod taktirko Pochettina, Argentinčev naslednik v severnem Londonu Jose Mourinhopa je v zadnjem času že večkrat izrazil nezadovoljstvo nad predstavami 24-letnika.