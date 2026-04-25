PSG pred izzivom Lige prvakov gladko zmagal v domačem prvenstvu

Parižani so tokrat hitro tekmo odločili v svoj prid, potem ko je v sedmi minuti zadel Kang-In Lee, v 38. Senny Malulu, v 52. pa še Lucas Beraldo. Kljub precej premešani začetni postavi so favorizirani gosti povsem prevladovali vse do izključitve Goncala Ramosa v 74. minuti, kljub temu pa zadržali prednost do konca.

Lyon je vsaj začasno skočil na tretje mesto, potem ko je s 3:2 ugnal Auxerre. Dva gola za zmagovalce je prispeval Roman Jaremčuk, enega pa Corentin Tolisso.

Toulouse je gostil Monaco in igral 2:2. Jordan Teze v šesti in Lamine Camara v 18. sta poskrbela za hitro vodstvo Monačanov, a Toulouse se je po boljšem nadaljevanju vrnil. Najprej je v 61. minuti zadel Jacen Russell-Rowe, v 90. pa še Emersonn.

Lens je v petek gostoval pri Brestu. Z zmago bi se znova približali vodilnemu Paris Saint-Germainu, a skoraj ostali praznih rok. Tekma se je na koncu končala s 3:3. Allan Saint-Maximin pa je v 94. minuti le zadel za točko Lensa.