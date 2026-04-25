Nogomet

PSG pred izzivom Lige prvakov gladko zmagal v domačem prvenstvu

Ljubljana, 25. 04. 2026 23.05 pred 3 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
PSG

Nogometaši Paris Saint-Germaina, ki jih v torek čaka prva polfinala tekma Lige prvakov proti Bayernu (prenos na Kanalu A in VOYO), so v 31. krogu francoske lige gostovali pri Angersu in zmagali s 3:0.

Parižani so tokrat hitro tekmo odločili v svoj prid, potem ko je v sedmi minuti zadel Kang-In Lee, v 38. Senny Malulu, v 52. pa še Lucas Beraldo. Kljub precej premešani začetni postavi so favorizirani gosti povsem prevladovali vse do izključitve Goncala Ramosa v 74. minuti, kljub temu pa zadržali prednost do konca.

Lyon je vsaj začasno skočil na tretje mesto, potem ko je s 3:2 ugnal Auxerre. Dva gola za zmagovalce je prispeval Roman Jaremčuk, enega pa Corentin Tolisso.

Toulouse je gostil Monaco in igral 2:2. Jordan Teze v šesti in Lamine Camara v 18. sta poskrbela za hitro vodstvo Monačanov, a Toulouse se je po boljšem nadaljevanju vrnil. Najprej je v 61. minuti zadel Jacen Russell-Rowe, v 90. pa še Emersonn.

Lens je v petek gostoval pri Brestu. Z zmago bi se znova približali vodilnemu Paris Saint-Germainu, a skoraj ostali praznih rok. Tekma se je na koncu končala s 3:3. Allan Saint-Maximin pa je v 94. minuti le zadel za točko Lensa.

Izidi, Ligue 1, 31. krog:

Brest - Lens 3:3 (3:0)

Lyon - Auxerre 3:2 (1:1)

Angers - PSG 0:3 (0:2)

Toulouse - Monaco 2:2 (0:2)

nogomet psg liga prvakov ligue 1
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

