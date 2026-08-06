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Nogomet

PSG pred superpokalom predstavil 50-milijonsko okrepitev

Pariz, 06. 08. 2026 20.10 pred 3 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
S.V.
Akliouche

Francoski nogometni prvak Paris Saint-Germain je predstavil prvo večjo okrepitev poletnega prestopnega roka. Iz Monaca se je v francosko prestolnico preselil 24-letni napadalno usmerjeni vezist Maghnes Akliouche, ki je z dvakratnimi evropskimi prvaki podpisal pogodbo do leta 2031.

PSG finančnih podrobnosti prestopa ni razkril, francoski mediji pa poročajo, da bodo Parižani Monacu odšteli približno 50 milijonov evrov. Akliouche je za člansko moštvo kluba iz kneževine zbral 139 nastopov ter dosegel 23 golov in prispeval 28 podaj.

Francoski reprezentant, ki se je rodil v Parizu, je prve nogometne korake naredil v okolici francoske prestolnice, pri Monacu pa se je razvil v enega najzanimivejših napadalnih vezistov v Ligue 1. Zdaj se vrača v domače okolje, kjer bo pod vodstvom Luisa Enriqueja zaostril konkurenco v napadalnem delu moštva.

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Akliouche je prva odmevnejša okrepitev Parižanov pred novo sezono. PSG je pred tem v svoje vrste pripeljal tudi mladega italijanskega vratarja Alessandra Longonija. Klub sta medtem zapustila Kang-In Lee in Goncalo Ramos, vse glasnejša pa so tudi ugibanja o morebitnem odhodu Bradleyja Barcolaja.

Novo okrepitev bi lahko navijači PSG-ja v tekmovalnem ritmu prvič videli že v sredo, 12. avgusta, ko se bodo dvakratni zaporedni zmagovalci Lige prvakov v Salzburgu pomerili z zmagovalcem Lige Evropa Aston Villo. Obračun za Uefin superpokal boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO.

psg akliouche
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annonymo95
07. 08. 2026 10.21
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