PSG pred superpokalom predstavil 50-milijonsko okrepitev

PSG finančnih podrobnosti prestopa ni razkril, francoski mediji pa poročajo, da bodo Parižani Monacu odšteli približno 50 milijonov evrov. Akliouche je za člansko moštvo kluba iz kneževine zbral 139 nastopov ter dosegel 23 golov in prispeval 28 podaj.

Francoski reprezentant, ki se je rodil v Parizu, je prve nogometne korake naredil v okolici francoske prestolnice, pri Monacu pa se je razvil v enega najzanimivejših napadalnih vezistov v Ligue 1. Zdaj se vrača v domače okolje, kjer bo pod vodstvom Luisa Enriqueja zaostril konkurenco v napadalnem delu moštva.