PSG pripravlja pogodbo, ki je nogometna Evropa še ni videla

Luis Enrique je vajeti PSG-ja prevzel leta 2023, ko je na stolčku Parižanov zamenjal Francoza Christopherja Galtiera. V francosko prestolnico je prišel s slovitim življenepisom, na katerem najbolj izstopa osvojitev trojne krone, ko je bil trener katalonske Barcelone v letu 2015. Poleg Blaugrane je v svoji bogati karieri vodil tudi špansko reprezentanco, pri kateri je postavil temelje za osvojitev naslova evropskih prvakov prejšnjega leta.

PSG so vse od velike finančne revolucije pestile težave z izbiro trenerjev. Na vroči stolček so sedli številni kultni in legendarni trenerji, kot so Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel in Mauricio Pochettino, a nobenemu se ni uspelo zavihteti na prestol evropskega nogometa.