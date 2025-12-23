PSG pripravlja pogodbo, ki je nogometna Evropa še ni videla

Luis Enrique je vajeti PSG-ja prevzel leta 2023, ko je na stolčku Parižanov zamenjal Francoza Christopherja Galtiera. V francosko prestolnico je prišel s slovitim življenepisom, na katerem najbolj izstopa osvojitev trojne krone, ko je bil trener katalonske Barcelone v letu 2015. Poleg Blaugrane je v svoji bogati karieri vodil tudi špansko reprezentanco, pri kateri je postavil temelje za osvojitev naslova evropskih prvakov prejšnjega leta.
PSG so vse od velike finančne revolucije pestile težave z izbiro trenerjev. Na vroči stolček so sedli številni kultni in legendarni trenerji, kot so Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel in Mauricio Pochettino, a nobenemu se ni uspelo zavihteti na prestol evropskega nogometa.
Enrique je v Parizu odpravil problem velikih imen, ki na igrišču ne upravičijo svojih velikanskih plač in slovesa. Klub sta zapustila tako Lionel Messi in Neymar, leto pozneje pa še najboljši strelec v zgodovini Parižanov Kylian Mbappe. In prav po tej zadnji kadrovski spremembi je španskemu strategu uspelo sestaviti kohezivno enoto, ki je v sezoni 2024/25 podrla vse ovire in osvojila vse možne trofeje.
Vodstvo kluba je z delom 55-letnika seveda izredno zadovoljno. Španec jih je očitno navdušil do te mere, da razmišljajo o potezi, ki je na stari celini še nismo videli. Za Enriqueja naj bi pripravljali doživljenjsko pogodbo, s čimer bi lahko na položaju ostal, dokler bi si sam želel. Trenutni dogovor o sodelovanju med PSG-jem in nekdanjim nogometašem Reala in Barcelone poteče leta 2027.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.