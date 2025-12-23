Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

PSG pripravlja pogodbo, ki je nogometna Evropa še ni videla

Pariz, 23. 12. 2025 16.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Nasser Al-Khelaifi in slavje Parižanov

Pri pariškem velikanu so več kot zadovoljni z izbiro glavnega trenerja. Luis Enrique je v francosko prestolnico pripeljal prvi naslov lige prvakov in PSG postavil na prestol stare celine. Vodstvo kluba naj bi resno razmišljalo o tem, da bi španskemu strategu ponudilo doživljenjsko pogodbo, nekaj, čemur evropski nogomet še ni bil priča.

Luis Enrique
Luis Enrique
FOTO: Damjan Žibert

Luis Enrique je vajeti PSG-ja prevzel leta 2023, ko je na stolčku Parižanov zamenjal Francoza Christopherja Galtiera. V francosko prestolnico je prišel s slovitim življenepisom, na katerem najbolj izstopa osvojitev trojne krone, ko je bil trener katalonske Barcelone v letu 2015. Poleg Blaugrane je v svoji bogati karieri vodil tudi špansko reprezentanco, pri kateri je postavil temelje za osvojitev naslova evropskih prvakov prejšnjega leta.

PSG so vse od velike finančne revolucije pestile težave z izbiro trenerjev. Na vroči stolček so sedli številni kultni in legendarni trenerji, kot so Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel in Mauricio Pochettino, a nobenemu se ni uspelo zavihteti na prestol evropskega nogometa.

Kylian Mbappe in Luis Enrique
Kylian Mbappe in Luis Enrique
FOTO: AP

Enrique je v Parizu odpravil problem velikih imen, ki na igrišču ne upravičijo svojih velikanskih plač in slovesa. Klub sta zapustila tako Lionel Messi in Neymar, leto pozneje pa še najboljši strelec v zgodovini Parižanov Kylian Mbappe. In prav po tej zadnji kadrovski spremembi je španskemu strategu uspelo sestaviti kohezivno enoto, ki je v sezoni 2024/25 podrla vse ovire in osvojila vse možne trofeje.

Predsednik PSG-ja, Nasser Al Khelaifi
Predsednik PSG-ja, Nasser Al Khelaifi
FOTO: AP

Vodstvo kluba je z delom 55-letnika seveda izredno zadovoljno. Španec jih je očitno navdušil do te mere, da razmišljajo o potezi, ki je na stari celini še nismo videli. Za Enriqueja naj bi pripravljali doživljenjsko pogodbo, s čimer bi lahko na položaju ostal, dokler bi si sam želel. Trenutni dogovor o sodelovanju med PSG-jem in nekdanjim nogometašem Reala in Barcelone poteče leta 2027.

psg luis enrique pogodba uspehi

Messijeva sestra udeležena v hudi prometni nesreči

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Koliko boste plačevali za elektriko?
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
moskisvet
Portal
Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči
Katera je mati, katera hči?
Katera je mati, katera hči?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425