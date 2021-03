PSG pripravljen na Barcelono, Mbappe zablestel z novim 'evrogolom'

Nogometni teden se na Kanalu A in VOYO začenja v torek, 9. marca (ob 20.30), ko bo na sporedu povratni dvoboj osmine finala Lige prvakov med Juventusom in Portom. Spopad PSG in Barcelone sledi v sredo, 10. marca, prenos pa se s studijskim delom tako kot v torek začne ob 20.30. Ne zamudite!