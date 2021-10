PSG bo proti Leipzigu zaigral brez Neymarja, vprašljiv tudi Icardi

Nogometaši francoskega PSG bodo na sredini tekmi lige prvakov proti Leipzigu nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla nastopili brez brazilskega zvezdnika Neymarja. V francoskem klubu so danes potrdili, da ima Neymar poškodovano nogo, Mauro Icardi pa je odsoten zaradi osebnih težav.

Neymar je očitno težje poškodovan, kot so sprva pokazali prvi pregledi. V prihodnjih dneh in tudi nekaj nadaljnih preiskavah, bo znano več - tudi za kako težko poškodbo sploh gre. Nogometaš se je z reprezentančnih obveznosti vrnil z bolečinami - v prihodnjih dneh bo tako namesto na treningu -biskoval zdravnike, so potrdili v klubu.

icon-expand Veselje Brazilcev FOTO: AP

Prejšnji teden je Neymar igral za brazilsko reprezentanco in zadel za zmago s 4:1 nad Urugvajem, s Kolumbijo pa so se Brazilci razšli brez gola. Manjkal je že v petek na tekmi francoske lige med PSG in Angersom, ki so jo Parižani dobili z 2:1. Na tej tekmi je manjkal tudi argentinski zvezdnik Lionel Messi, ki pa bo na tekmi z nemškimi podprvaki ponovno v igri.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke