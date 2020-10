PSG prvič 'priplezal' na vrh lestvice, tekma v Lensu prestavljena

V izjavi za javnost je vodstvo lige sporočilo, da je bilo 11 od 30 igralcev moštva Lens pozitivnih na novi koronavirus, zato je bila sprejeta odločitev, da se bo tekma odigrala v drugem terminu. Po prvem krogu in dvoboju med Marseillom in Bordeauxom je to druga tekma, ki je bila v francoskem prvenstvu prestavljena zaradi prevelikega števila pozitivnih primerov novega koronavirusa.

Po prestavljenem uvodu v sezono 2020/21 je vodstvo lige skupaj z oblastmi ter zdravstveno stroko spremenila protokole za tekmo. Od takrat mora biti na voljo vsaj 20 od 30 nogometašev, ki so na seznamu vsakega prvoligaša, da se tekma odigra.

S tem tokrat niso imeli težav nogometaši iz prestolnice. PSG je namreč na domačem stadionu gostil zadnjeuvrščeno moštvo Dijona in slavil s 4:0. Oba zadetka v prvem polčasu je dosegel Italijan Moise Kean,prva v dresu pariškega kluba. Prvega je zabil z neposredne bližine po podaji Mitchela Bakkerja, pri drugem pa je večino dela s preigravanjem in podajo opravil Neymar, Kean je žogo le še poslal v prazno mrežo. V drugem delu je dva zadetka dosegel še rezervist Kylian Mbappe. Natančen je bil v 82. in 88. minuti. PSG je po slabšem začetku v prvenstvu nanizal šesto zaporedno zmago in se je (začasno, če bo uspešen Lille) prebil na prvo mesto lestvice.

Na drugem današnjem obračunu je Marseille v gosteh premagal moštvo Lorienta. Edini zadetek je z glavo iz mrtvega kota dosegel Leonardo Balerdi, potem ko je izkoristil napako vratarja Paula Nardija. Že v petek je Angers presenetljivo slavil pri udeležencu lige prvakov Rennesu z 2:1.