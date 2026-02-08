PSG razbil Marseille in skočil na prvo mesto

Izbranci španskega trenerja Luisa Enriqueja so prevladovali na Parku princev. Branilci naslova so temelje za zmago postavili že v prvem polčasu, ko je dvakrat zadel Ousmane Dembele. V drugi polovici tekme je gostujočega vratarja Jeffreyja De Langeja najprej nesrečno premagal njegov soigralec Facundo Medina, nato pa še Gruzijec Khvicha Kvaratskhelia in Korejec Kang-in Lee.
Nogometaši drugouvrščenega Lensa so že v soboto ugnali Rennes s 3:1. Gosti so v osmi minuti povedli po golu Arnauda Nordina, nato pa so domači nogometaši le vzpostavili hierarhijo na stadionu Bollaert Delelis. V končnici prvega polčasa je izenačil Odsonne Edouard, v začetku drugega pa so domači prek Rubena Aguilarja povedli z 2:1. Slednji je dve minuti kasneje prejel drugi rumeni karton in moral z igrišča, končno zmago pa je z igralcem manj v 78. minuti potrdil Allan Saint-Maximin. Tretjeuvrščeni Lyon je v Nantesu slavil z 1:0, odločilni gol je prispeval Čeh Pavel Šulc.
Izidi, Ligue 1, 21. krog:
Metz - Lille 0:0
Lens - Rennes 3:1 (1:1)
Brest - Lorient 2:0 (0:0)
Nantes - Lyon 0:1 (0:1)
Nica - Monaco 0:0
Angers - Toulouse 1:0 (0:0)
Auxerre - Pariz 0:0
Le Havre - Strasbourg 2:1 (1:1)
PSG - Marseille 5:0 (2:0)
