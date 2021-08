Mbappeja govorice niso zmedle: ob debiju Messija je zabil dva gola v Reimsu

Kylian Mbappe – mnogi so v preteklih dnevih neuradno že preselili k Real Madrid – je PSG v vodstvo popeljal iz zelo težkega položaja. Z desne strani ga je z natančno podajo sicer poiskal soigralec Angel Di Maria, Mbappe pa je preskočil domačega branilca in z glavo natančno poslal žogo za hrbet vratarja domačih Predraga Rajkovića. PSG je tako v 16. minuti vodil z 1:0.

Reims se je (skorajda že) vrnil med žive v drugem polčasu, v 51. minuti je namreč izenačil Marshall Munetsi, a precej dela so ob zadetku Zimbabvijca imeli v VAR-sobi, saj sta bili kar dve situaciji mejni, kar se prepovedanega položaja tiče. Dolgo, kar nekaj minut so sodniki pregledovali posnetke in na koncu odločili, da je šlo za prepovedani položaj. PSG je tako ostal pri minimalnem vodstvu.

Nov gol Mbappeja in debi Messija

Kar ni uspelo domačinom, pa je še enkrat v tem večeru uspelo Mbappeju, za katerega bi to lahko bila celo zadnja tekma v dresu Parižanov. Tokrat mu je z desnega boka po hitrem protinapadu natančno podal Achraf Hakimi, ki je Parižane okrepil to poletje, Francozu pa ni bilo težko 'pospraviti' žoge v nebranjeni del mreže vratarja Rajkovića. V 66. minuti je v igro vstopil argentinski superzvezdnik Lionel Messi, za katerega so to bile prve minute v dresu PSG-ja. Zamenjal je svojega dobrega prijatelja iz Barcelone Neymarja.

Messi je na debiju ostal brez zadetka ali podaje, PSG pa je kljub temu zlahka vpisal novo prvenstveno zmago. Po četrtem krogu so tako varovanci argentinskega stratega Mauricia Pochettina pri štirih zmagah in 12 točkah, s čimer domujejo na vrhu ligaške lestvice. Kot edini so namreč dobili prav vse uvodne štiri tekme Ligue 1.