Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 35. krogu francoskega prvenstva gostili Lens in zmagali z 2:1. Parižani so proti Lensu povedli v 33. minuti, ko je zadel Neymar, brazilski zvezdnik pa je bil nato v 59. minuti podajalec pri drugem zadetku PSG, ki ga je dosegel Marquinhos. Ignatius Ganago je v 61. minuti le zmanjšal zaostanek Lensa.

icon-expand Neymar FOTO: AP Izidi, 35. krog:

Marseille - Strasbourg 1:1 (0:0) PSG - Lens 2:1(1:0)