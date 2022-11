PSG se je znova poigral z nasprotnikom

Nedeljski dan 15. kroga francoskega nogometnega prvenstva so otvorili Parižani, njihov nasprotnik pa je bil Auxerre. Domačini so brez težav odpravili z nasprotnikom, mrežo so zatresli kar petkrat (5:0). V 11. minuti je goljado otvoril Kylian Mbappe, v 51. je bil uspešen Carlos Soler, Achraf Hakimi je bil strelec v 57. minuti. Zmago sta ob koncu srečanja zapečatila Renato Sanches v 81. in Hugo Ekitike v 84. minuti.

icon-expand PSG - Auxerre FOTO: Sofascore.com icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke - nedelja, 13. november: PSG - Auxerre 5:0 (1:0) 15.00 Brest - Troyes 15.00 Lille - Angers 15.00 Montpellier - Reims 15.00 Nantes - Ajaccio 17.05 Strasbourg - Lorient 20.45 Monaco - Marseille