PSG se ne ozira na govorice: Neymar obraz nove pariške kolekcije

Govorice o prestopu Neymarja, ki naj bi vodilnim možem Paris Saint-Germaina poslal jasno sporočilo, da za ta klub noče več igrati, v Barcelono so v zadnjih dneh vse bolj glasne. No, Parižani se na te ne ozirajo, saj so Neymarja uporabili za predstavitveno kampanjo novih trening majic kolekcije 'Lifestyle' za prihodnjo sezono. "Polasti si mesto," so zapisali ob objavi Neymarjeve fotografije z novo majico na družbenem omrežju Twitter.

Gre sicer za Jordanovo kolekcijo urbanih majic. Tudi sicer bo PSG drese z nalepko 'Air Jordan' v prihajajoči sezoni uporabljal kot gostujoči dres v francoskem prvenstvu. Drese za novo sezono naj bi predstavili po 30. juniju, ko se jim izteče triletna pogodba s Fly Emirates. Kolekcija dresov 'Air Jordan' se je sicer s Parižani v sezoni 2018/19 premierno podala na evropsko nogometno sceno, zadovoljni z učinkom pa bodo sedaj poleg dresa, ki se je uporabljal že v minuli sezoni Lige prvakov, zastopani tudi v Ligue1, kjer se bo njihova športna majica uporabljala kot gostujoči dres tekem PSG-ja.

