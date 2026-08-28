PSG še vedno brez ligaške zmage

In tako kot proti Rennesu je PSG tudi v Lillu lovil zaostanek 0:2, toda z goloma v sodnikovem podaljšku na praktično izgubljeni tekmi iztržil vsaj točko. Lille je v 21. minuti v vodstvo popeljal Islandec Hakon Haraldsson. Ko je Dilane Bakwa v 84. minuti povišal na 2:0, je vse kazalo, da je zmagovalec znan.

A PSG se ni predal; Portugalec Vitinha v uvodni minuti sodnikovega dodatka in Brazilec Marquinhos v peti sta prekrižala načrte Lillu, ki pa je vsaj začasno vodilna ekipa lige.