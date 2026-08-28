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Nogomet

PSG še vedno brez ligaške zmage

Lille, 28. 08. 2026 23.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
PSG - Lille

Nogometaši pariškega PSG se tudi v drugem krogu nove sezone francoskega prvenstva niso razveselili zmage. Na gostovanju v Lillu so tako kot v uvodnem krogu igrali neodločeno 2:2 (1:0).

In tako kot proti Rennesu je PSG tudi v Lillu lovil zaostanek 0:2, toda z goloma v sodnikovem podaljšku na praktično izgubljeni tekmi iztržil vsaj točko. Lille je v 21. minuti v vodstvo popeljal Islandec Hakon Haraldsson. Ko je Dilane Bakwa v 84. minuti povišal na 2:0, je vse kazalo, da je zmagovalec znan.

A PSG se ni predal; Portugalec Vitinha v uvodni minuti sodnikovega dodatka in Brazilec Marquinhos v peti sta prekrižala načrte Lillu, ki pa je vsaj začasno vodilna ekipa lige.

Izidi francoske Ligue 1, 28. avgust:

Lille - PSG 2:2 (1:0)
Haraldsson 21., Bakwa 84.; Vitinha 90+1., Marquinhos 90+5.

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