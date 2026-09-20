PSG slavil v Le Classique

Prvi polčas v Marseillu ni prinesel zadetkov, zato pa je pariški ekipi veselje spet prinesel poletni novinec Ferran Torres. V 66. minuti je z glavo dosegel svoj četrti gol v sezoni in kronal premoč svoje ekipe v tem delu igre.

Gostitelji se niso predali in izenačili v 72. minuti, ko je zadel Angel Gomes. Toda že v 74. je znova udaril PSG oziroma njegov kapetan Marquinhos, ki je zadel iz bližine. Za nameček je nato rdeči karton pri domačih dobil še Timothy Weah.

Doslej zadnjeuvrščena Nica je presenetila Lille in zmagala z 2:1. Lille je doživel prvi poraz in se mu tako na vrhu lestvice ni uspelo pridružiti Monacu.

Auxerre je z 2:1 po preobratu premagal Brest, z avtogolom v 83. minuti je tekmo odločil Raphael Le Guen.

Nogometaši Lorienta, pri katerih je bil slovenski reprezentant Srđan Kuzmić tokrat v ekipi, a ni dobil priložnosti za igro, so v soboto gostovali pri Le Mansu in izgubili z 1:2.

Rennes je imel priložnost, da bi se z zmago točkovno izenačil z Monacom na vrhu lestvice. Toda od tega je bil precej oddaljen. Domači Lyon je namreč zmagal s 4:0. Lyon ima zdaj 11 točk, dve manj od Monaca.

Pri 11 točkah je tudi Pariz, ki je doma proti Strasbourgu slavil z 2:1. Angers je z 2:0 odpravil Troyes, Toulouse pa s 3:2 Le Havre, Casper Tengstedt je dosegel dva gola za zmagovalce.

Nogometaši Monaca so v petek gostili Lens, zmagali z 2:1 in so vsaj začasno sami na vrhu prvenstvene lestvice