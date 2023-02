Messijev 700. klubski zadetek za zmago PSG-ja na derbiju

Nogometaši Paris St. Germaina so naredili nov velik korak k novi osvojitvi naslova državnega prvaka. Na derbiju prvouvrščenih ekip so na vročem gostovanju v Marseillu zmagali s 3:0 in s tem na lestvici prednost pred tokratnimi tekmeci povišali na osem točk.

icon-expand Lionel Messi je proti Marseillu vpisal nov mejnik v svoji karieri. FOTO: AP Drugo tekmo zapovrstjo sta se med strelce vpisala le Kylian Mbappe in Leo Messi, prvi je dosegel gola v 25. in 55. minuti, drugi je bil natančen v 29. minuti, to je bil njegov 700. zadetek na klubski ravni. Mejnik je sicer dosegel tudi Mbappe, saj je zdaj pri 200 zadetkih v dresu PSG, s čimer se je na večni klubski lestvici na vrhu izenačil z Edinsonom Cavanijem. Argentinec je pri tem prispeval še dve podaji, zdaj je z 12 asistencami najboljši v tem elementu v ligi. Pri golih pa prednjači prav Mbappe s 17. PREBERI ŠE Drugi zaporedni poraz Barcelone, boljša je bila Almeria Boleč poraz je zabeležil tretjeuvrščeni Monaco. Na domačem igrišču je izgubil sosedski derbi proti Nici in to kar z 0:3. Vse je bilo praktično rešeno v prvem polčasu, v katerem so padli vsi goli, dva je prispeval Terem Moffi, enega pa Kephren Thuram-Ulien. Monaco ima zdaj enako število točk kot Lens, tudi enako gol razliko, pred njim je le zaradi večjega števila doseženih golov. Obema se je na štiri točke približal Rennes, ki je bil z 1:0 uspešen v Nantesu. Vse slabše kaže Angersu slovenskega nogometaša Mihe Blažiča. Z desetimi točkami je trdno na zadnjem mestu, od tega kroga je razlika do predzadnjega še večja. Ajaccio je z 2:1 premagal Troyes in mu tudi prepustil predzadnje mesto na lestvici, Angers za njim zaostaja devet točk. Pomembno zmago v boju za obstanek je vknjižil tudi Auxerre, z 1:0 je v gosteh premagal Lorient. V obračunu sredine lestvice je Reims s 3:0 ugnal Toulouse, Clermont in Strasbourg pa sta se razšla z neodločenim izidom 1:1.