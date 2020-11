PSG tokrat klonil proti Kamplovemu Leipzigu, poškodba Skomine

Slovenski pridih je imela tudi tekma med Bruggeom in Borussio Dortmund, sodil jo je Damir Skomina, a le do 12. minute, ko so ga morali zaradi poškodbe zamenjati.

Leipzig in PSG sta lani igrala v polfinalu, boljši so bili Parižani, ki pa so tokrat na tekmo skupine H v Nemčijo prišli močno zdesetkani, brez Neymarja, Kyliana Mbappeja, Marca Verattija inJuliana Draxlerja. Kljub temu pa so tekmo dobro začeli in v šesti minuti povedli. Moise Kean je prestregel žogo, podal do Angela Di Maria, ta pa jo je mimo vratarja poslal v mrežo. Le deset minut sta bila spet v glavni vlogi Kean in Di Maria, prvi je priboril enajstmetrovko, drugi pa jo je zapravil, v nadaljevanju pa je Argentinec dosegel še en gol, ki so ga sodniki razveljavili. Kazen je prišla v 42. minuti, ko je Christopher Nkunku izenačil s strelom z razdalje. Končni rezultat je v drugem polčasu iz najstrožje kazni postavil Emil Forsberg, pred tem je Presnel Kimpembe v kazenskem prostoru igral z roko. Kimpembe je tudi eden od dveh pariških igralcev, ki sta si prislužila rdeč karton, on v 90. minuti, Irissa Gana Gueye pa že 21 minut prej.

Senzacija v Carigradu, padel "veliki" Manchester United

V drugi tekmi skupine so nogometaši Istanbul Basaksehirja poskrbeli za zgodovinski dogodek svojega kluba. V tretjem krogu lige prvakov so z 2:1 premagali Manchester United, s tem pa dosegli svojo prvo zmago v tem tekmovanju, dosegli so tudi prva dva gola. Prvega je v 13. minuti prispeval Demba Ba, nekdanji igralec Chelseaja in še nekaterih angleških klubov, na 2:0 je v 40. minuti povišal reprezentant BiH Edin Višća, še pred odhodom na odmor je z glavo znižal Anthony Martial.