PSG tudi po osmih krogih ostaja stoodstoten

V prvem polčasu je v 15. minuti zadel Idrissa Gueye, ob koncu drugega polčasa pa je tri točke zapečatil Julian Draxler. Parižani tako še naprej zanesljivo vodijo v prvenstvu, zbrali so 24 točk. Drugi je Marseille, ki pa ima z dvema tekmama manj 14 točk. Tretja je po današnji zmagi s 3:0 proti St. Etiennu zdaj Nica, ki ima 13 točk, a je odigrala tekmo manj od PSG.

Slednji je po osmih zaporednih zmagah na začetku prvenstva na več kot pol poti do lastnega rekorda 14 tekem, na katerih niso oddali niti točke. To se je zgodilo v sezoni 2018/19. Vključno z zadnjima dvema tekmama prejšnje sezone so Parižani pri številki 10, absolutni rekord prve francoske lige pa drži Monaco, ki je med 25. februarjem in 17. avgustom 2017 dobil 16 zaporednih tekem v prvenstvu.

Na preostalih dveh tekmah je aktualni prvak Lille skočil v prvo polovico lestvice po zmagi z 2:1 proti Strasbourgu, Lyon pa je doma iztržil točko proti Lorientu (1:1), potem ko je 75 minut igral z nogometašem manj v polju po izključitvi Emersona.