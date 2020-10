PSG ujel dvojno okrepitev: v Parizu nadarjeni napadalec in izkušeni vezist

Moise Kean bo imel v Icardiju, Neymarju in Mbappeju hudo konkurenco.

Čeprav jih Moise Kean šteje šele 20, bo zaigral že v tretji od petih najboljših evropskih lig. Po Juventusu v Italiji in Evertonu v Angliji se bo preizkušal še v Ligue 1. Nadarjeni napadalec v lanski sezoni ni pokazal dosti, kljub temu da so bila pričakovanja po 30-milijonskem prestopu na Goodison Park velika. Poleg tega za karamele letos kot prerojen zabija Dominic Calvert-Lewin , kar je bil za Keana jasen znak, naj si poišče novo sredino, če si želi igrati.

Druga okrepitev v Parizu pa je 29-letni vezistDanilo Pereira, ki je večino svoje dosedanje kariere preživel pri Portu. Za portugalskega velikana je zbral 202 nastopa, od tega 30 v Ligi prvakov. Leta 2016 je bil eden ključnih mož portugalske izbrane vrste ob osvojitvi naslova evropskih prvakov, tako da ima na Pariz zagotovo lepe spomine. PSG bo lahko Pereiro po koncu sezone tudi odkupil, a še ni znano, koliko bodo morali zanj odšteti.

V poletnem prestopnem roku so na Park princev prišli še Mauro Icardi, ki je bil lani posojen s strani Interja, letos pa ga je PSG odkupil za 50 milijonov evrov, vratarSergio Rico iz Seville in branilec RomeAlessandro Florenzi, ki je tako kot Kean in Pereira posojen.