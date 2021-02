PSG uspel veliki met: Neymar do 2026?

S tekmo med Barcelono in PSG se 16. februarja Liga prvakov vrača na Kanal A in VOYO, kjer boste lahko od 20.30 naprej vsak tekmovalni dan spremljali tudi studijski del z zanimivimi gosti.

Francoski reprezentant naj se še ne bi odločil o naslednjem koraku v karieri, potem ko ga že zadnjih nekaj sezon povezujejo s prestopom v Real Madrid. Veliko bo verjetno povedal že poletni prestopni rok, ko bi se lahko Neymarju Jr. izpolnila nedavno izražena želja po združitvi moči z nekdanjim soigralcem iz Barcelone Lionelom Messijem . Argentincu se poleti izteče pogodba s Katalonci in vprašanje je, če bo na Parku princev dovolj prostora za kar tri nogometaše takšnega "kalibra", če bo do nove odmevne selitve na relaciji Barcelona-Pariz seveda prišlo.

Zdaj naj bi skupaj s svojim očetom Neymarjem starejšim pristal na ponujeno in podpisal novo pogodbo do leta 2026. Podaljšanje pogodbe z brazilskim rojakom je bila prioritetna naloga športnega direktorja Leonarda , ki se je pred začetkom minule sezone vrnil na svoje staro delovno mesto.

Kot je denimo poročal ESPN , so večmesečna pogajanja za podaljšanje pogodbe med Paris Saint-Germainom in Neymarjem Jr. tik pred uspešnim zaključkom. Brazilskemu zvezdniku se v vrstah francoskih prvakov, ki jih je tako senzacionalno v še vedno najdražjem prestopu vseh časov leta 2017 okrepil po prestopu iz Barcelone za 222 milijonov evrov, pogodba sicer počasi izteka, junija pa bi mu ostalo le še eno leto.

Neymar Jr. bo v petek dopolnil 29 let in PSG naj bi dogovor tudi uradno potrdil že v naslednjih dneh, v vsakem primeru pa do prve tekme osmine finala Lige prvakov, ko se bo 16. februarja (prenos na Kanalu A in VOYO) francoski prvak pomeril ravno z Barcelono na Camp Nouu. Brazilec je v minuli sezoni s PSG prvič v zgodovini kluba in drugič v karieri zaigral v finalu lige prvakov, v francoski prestolnici pa je že osvojil tri državne in šest pokalnih naslovov. V minulem tednu je proslavil tudi okrogli jubilej, ko je zabil še 100. gol na gostovanju v Lorientu, kjer pa je bilo moštvo Mauricia Pochettinakljub "dvojčku" Brazilca na koncu presenetljivo poraženo (2:3) ter utrpelo prvi poraz pod taktirko novega argentinskega trenerja.