PSG uspešen na generalki pred polfinalom LP: Mbappe junak z dvema goloma

Nogometaši PSG-ja so na generalki pred prvim polfinalnim obračunom Lige prvakov, ki jih proti Manchester Cityju čaka v sredo (prenos na Kanalu A in VOYO), prišli do pomembne zmage v francoskem prvenstvu. Po dveh zadetkih Kyliana Mbappeja in enem Maura Icardija so Metz ugnali s 3 : 1 ter tako vsaj začasno prevzeli vodstvo v Ligue 1.

icon-link Statistika tekme Metz – PSG FOTO: Sofascore.com PSG ima po 34 krogih 72 točk, dve več od drugouvrščenega Lilla, ki pa bo svojo tekmo v tem krogu odigral v nedeljo. Tretji je Monaco z 68 točkami, četrti pa Lyon, ki ima eno manj. Obe ekipi imata – prav tako kot Lille – v primerjavi s Parižani tekmo manj. Tokrat je zopet blestel predvsemKylian Mbappe, ki je do prvega zadetka prišel že v četrti minuti. Po odlični globinski podaji se je znašel sam pred domačim vratarjem in ga nato hladnokrvno z desnico matiral, žoga pas se je na poti v mrežo odbila tudi od desne vratnice. Do drugega zadetka je francoski zvezdnik prišel ob izidu 1 : 1, ko je sprožil s kakšnih 18 metrov, Alexandre Oukidja v vratih Metza pa ni najbolje posredoval. Zadnji žebelj v krsto domačih je tik pred iztekom rednega dela zabil Mauro Icardi, ki je izkoristil najstrožjo kazen. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Več sledi!