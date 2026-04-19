PSG v derbiju kroga izgubil proti Lyonu

Lyon je v Parizu že po 18 minutah vodil z 2:0, potem ko sta zadela Endrick in Afonso Moreira. Parižani, ki so nato imeli pobudo praktično celo tekmo, so le zmanjšali zaostanek v 94. minuti z golom Hviče Kvarachelie. Strasbourg je doma izgubil proti Rennesu z 0:3; Esteban Lepaul, s 17 goli vodilni strelec lige, Breel Embolo in Mousa Tamari so zadeli za zmagovalce.
Monaco je doma z Auxerrom igral 2:2, pri čemer so gosti vodili po prvem polčasu z 2:0, v drugem polčasu pa sta točko Monačanom priigrala Ansu Fati (56.) in Folarin Balogun (59./11 m). Zadnjeuvrščeni Metz je klonil pred Parizom z 1:3, Nantes pa se je z Brestom razšel z 1:1, pri čemer so gosti, ki so imeli takrat igralca več, izenačili v 95. minuti.
Nogometaši Lilla so v soboto doma proti Nici igrali 0:0. Kljub temu ostajajo na tretjem mestu lestvice in tako na mestu, ki še prinaša Ligo prvakov v prihodnji sezoni. Lorient je z 2:0 odpravil četrtouvrščeni Marseille, Angers in Le Havre pa sta se razšla z 1:1. V petek so nogometaši Lensa po preobratu premagali Toulouse s 3:2. Lens se je s tem približal Paris Saint-Germainu na točko, a imajo Parižani eno tekmo v dobrem. Za Lens, ki je sprožil kar 42 strelov proti vratom tekmeca, je zmagoviti zadetek v 91. minuti dosegel Pierre Ganiou.
PSG ima na vrhu lestvice po 28 odigranih tekmah 63 točk, Lens pa po 29 tekmah 62 točk. V boju za Ligo prvakov so še Lille, Lyon (oba 54), Rennes (53), Marseille (52) in Monaco (50). Metz (15) in Nantes (20) sta na mestih, ki vodita neposredno v drugo ligo, Auxerre (25) pa je 16., kar bi pomenilo dodatne kvalifikacije za obstanek.
Izidi francoske Ligue 1, 19. april:
Monaco – Auxerre 2:2 (0:2)
Metz – Pariz 1:3 (1:1)
Nantes – Brest 1:1 (1:0)
Strasbourg – Rennes 0:3 (0:1)
PSG – Lyon 1:2 (0:2)
