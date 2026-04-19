PSG v derbiju kroga izgubil proti Lyonu

Lyon je v Parizu že po 18 minutah vodil z 2:0, potem ko sta zadela Endrick in Afonso Moreira. Parižani, ki so nato imeli pobudo praktično celo tekmo, so le zmanjšali zaostanek v 94. minuti z golom Hviče Kvarachelie. Strasbourg je doma izgubil proti Rennesu z 0:3; Esteban Lepaul, s 17 goli vodilni strelec lige, Breel Embolo in Mousa Tamari so zadeli za zmagovalce.

Monaco je doma z Auxerrom igral 2:2, pri čemer so gosti vodili po prvem polčasu z 2:0, v drugem polčasu pa sta točko Monačanom priigrala Ansu Fati (56.) in Folarin Balogun (59./11 m). Zadnjeuvrščeni Metz je klonil pred Parizom z 1:3, Nantes pa se je z Brestom razšel z 1:1, pri čemer so gosti, ki so imeli takrat igralca več, izenačili v 95. minuti.