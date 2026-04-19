Nogomet

PSG v derbiju kroga izgubil proti Lyonu

Pariz, 19. 04. 2026 23.13 pred 9 dnevi 2 min branja 4

STA
PSG - Lyon

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 30. krogu francoskega prvenstva doma proti Lyonu izgubili z 1:2 in znova malce bolj odprli boj za prvaka. Parižani bodo proti koncu meseca igrali na uvodni tekmi prestižne Lige prvakov proti Bayernu, prenos na Kanalu A in VOYO.

Endrick
Endrick
FOTO: Profimedia

Lyon je v Parizu že po 18 minutah vodil z 2:0, potem ko sta zadela Endrick in Afonso Moreira. Parižani, ki so nato imeli pobudo praktično celo tekmo, so le zmanjšali zaostanek v 94. minuti z golom Hviče Kvarachelie. Strasbourg je doma izgubil proti Rennesu z 0:3; Esteban Lepaul, s 17 goli vodilni strelec lige, Breel Embolo in Mousa Tamari so zadeli za zmagovalce.

Monaco je doma z Auxerrom igral 2:2, pri čemer so gosti vodili po prvem polčasu z 2:0, v drugem polčasu pa sta točko Monačanom priigrala Ansu Fati (56.) in Folarin Balogun (59./11 m). Zadnjeuvrščeni Metz je klonil pred Parizom z 1:3, Nantes pa se je z Brestom razšel z 1:1, pri čemer so gosti, ki so imeli takrat igralca več, izenačili v 95. minuti.

Ansu Fati
Ansu Fati
FOTO: Profimedia

Nogometaši Lilla so v soboto doma proti Nici igrali 0:0. Kljub temu ostajajo na tretjem mestu lestvice in tako na mestu, ki še prinaša Ligo prvakov v prihodnji sezoni. Lorient je z 2:0 odpravil četrtouvrščeni Marseille, Angers in Le Havre pa sta se razšla z 1:1. V petek so nogometaši Lensa po preobratu premagali Toulouse s 3:2. Lens se je s tem približal Paris Saint-Germainu na točko, a imajo Parižani eno tekmo v dobrem. Za Lens, ki je sprožil kar 42 strelov proti vratom tekmeca, je zmagoviti zadetek v 91. minuti dosegel Pierre Ganiou.

PSG ima na vrhu lestvice po 28 odigranih tekmah 63 točk, Lens pa po 29 tekmah 62 točk. V boju za Ligo prvakov so še Lille, Lyon (oba 54), Rennes (53), Marseille (52) in Monaco (50). Metz (15) in Nantes (20) sta na mestih, ki vodita neposredno v drugo ligo, Auxerre (25) pa je 16., kar bi pomenilo dodatne kvalifikacije za obstanek.

Izidi francoske Ligue 1, 19. april:

Monaco – Auxerre 2:2 (0:2)

Metz – Pariz 1:3 (1:1)

Nantes – Brest 1:1 (1:0)

Strasbourg – Rennes 0:3 (0:1)

PSG – Lyon 1:2 (0:2)

ligue 1 psg lyon monaco ansu fati endrick
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Loptass
20. 04. 2026 10.22
Poleti se v Real vrne Endrick ter pride še Nico Paz in bodo spet decembra prvaki. Med drugim pa si preberite še izjavo Emanuela Petita o doprinosu Mbappeju pri Realu ter še pred tem v PSG.
+5
6 1
cripstoned
20. 04. 2026 08.42
Neverjetna napaka reala ko so dali sredi sezone na posojo endricka...tega endricka ki je vceraj potopil psg...
-8
1 9
annonymo95
20. 04. 2026 09.11
hahahahahahaha
+6
7 1
Lock Down
20. 04. 2026 10.14
Kaj ti pomaga, da ste ga imeli, če je pa v pokvarjenem in zmedenem realu grel klop 🤣
+9
9 0
