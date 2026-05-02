PSG v generalki za Bayern remiziral proti Lorientu

Parižani so na današnjem domačem obračunu varčevali moči za morebitno novo "epsko" tekmo proti Bayernu, ki se je pred dnevi na Parku princev po obojestranski "atomski predstavi" končala z njihovo zmago s 5:4. Povratno tekmo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Za gostitelje sta zadela Ibrahim Mbaye in Warren Zaire-Emery, za goste pa Pablo Pagis in Aiyegun Tosin.

Nantes je visoko ugnal Marseille s 3:0. Za gostitelje so med 50. in 58. minuto zadeli Ignatius Ganago, Remy Cabella in Matthis Abline, po peti zmagi pa imajo še vedno možnosti, da osvojijo 17. mesto, ki prinaša kvalifikacije za obstanek v elitni druščini. Trenutno imajo dve točki manj od Auxerra.

Po doslej odigranih tekmah je v vodstvu PSG s 70 točkami, Lens je zbral 63, Lyon in Lille po 57, Rennes 56, Marseille pa 53 točk.