PSG vendarle ne bo oslabljen proti Bayernu: Messi in Mbappe na treningu

A tako Lionel Messi kot Kylian Mbappe sta se v nasprotju z napovedmi udeležila ponedeljkovega dopoldanskega treninga in ga brez večjih težav tudi prestala, je poročal Le Parisien . Mbappe se je sicer poškodoval na začetku februarja, Messi pa je zadnjih nekaj dni vadil po posebnem programu. Ni treba izgubljati odvečnih besed, kaj bi morebitna njuna odsotnost pomenila za možnosti Paris Saint Germaina v dvoboju z münchenskim Bayernom, ki podobno kot francosko moštvo v zadnjem obdobju ne blesti.

Novice o zdravstvenih težavah zvezdniškega dvojca so močno zaskrbele privržence serijskega francoskega državnega prvaka, ki že vrsto let neuspešno naskakuje najprestižnejšo nogometno klubsko lovoriko na svetu.

Argentinski virtuoz je v dozdajšnjem delu sezone na 25 tekmah dosegel 15 zadetkov in ob tem zbral še 14 podaj, francoski reprezentančni krilni napadalec pa je na odigrani tekmi več (26) zabil kar 25 golov in vknjižil šest asistenc. Mnogi se sicer sprašujejo, v kakšni formi sta trenutno Kylian Mbappe in Lionel Messi, a glede na njuno kakovost ne gre dvomiti, da bosta že na torkovem prvem obračunu na Parku princev na najvišji možni ravni.