PSG na drugi tekmi sezone vpisal še drugo minimalno zmago

Pariz, 22. 08. 2025 22.53 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v drugem krogu elitne francoske lige gostili Angers. Branilci naslova in aktualni zmagovalci Lige prvakov so slavili z 1:0.

PSG - Angers
PSG - Angers FOTO: AP

Pariška ekipa je v dvoboju z Angersom prevladovala, imela žogo več kot 80 odstotkov časa v svoji posesti, sprožila približno 20 strelov, prek Ousmana Dembeleja zapravila enajstmetrovko, zadela tudi okvir vrat, na koncu pa je bil odločilen zadetek Fabiana Ruiza iz 50. minute. PSG je tako še drugič zapovrstjo zmagal z 1:0 in je vsaj začasno na vrhu lestvice.

nogomet ligue 1 psg angers
