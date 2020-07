PSG z devetimi goli napolnil mrežo tekmeca

Tekma v nedeljo zvečer je bila posebna, saj je bila prva po prekinitvi nogometnih dejavnosti v Franciji 8. marca, obenem pa je potekala pred omejenim številom gledalcev. Na stadionu Oceane v francoskem letovišču Le Havre se je v skladu s protikoronskimi ukrepi francoskih oblasti lahko zbralo 5000 gledalcev, ki so na tribunah večinoma sedeli brez zaščitnih mask in upoštevanja minimalne medsebojne razdalje.

PSG je v dvoboju z drugoligašem slavil zmago z 9:0, po dva zadetka so prispevali Mauro Icardi, Neymar in Pablo Sarabia, po enkrat pa so mrežo tekmeca zatresliKylian Mbappe, Idrissa Gueye in Arnaud Muinga. Pariški velikan se je pred prekinitvijo evropskih tekmovanj uvrstil v četrtfinale lige prvakov, potem ko je bil v seštevku dveh tekem boljši ob dortmundske Borussie. Za polfinalno vstopnico med evropsko klubsko elito pa se bo 12. avgusta na zaključnem turnirju na Portugalskem meril z Atalanto Josipa Iličića.

Francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu je kljub vsemu pozdravila vrnitev navijačev na nogometne stadione. "To je velika zmaga za francoski nogomet in šport v državi," je dejala za francoski časnik L'Equipe, potem ko si je tekmo osebno ogledala s tribune. V Franciji na večjih prireditvah za zdaj velja meja 5000 gledalcev oziroma obiskovalcev.