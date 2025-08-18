Svetli način
Nogomet

PSG z golom Vitinhe do uvodne zmage

Nantes, 18. 08. 2025 07.46 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , A.V.
Nogometaši Paris Saint-Germaina so uspešno začeli novo sezono francoskega prvenstva, v katerem branijo lanski naslov in lovijo 14. V gosteh so zmagovalci lige prvakov iz minule sezone z 1:0 premagali Nantes.

Pod edini zadetek Parižanov se je podpisal Vitinha v 67. minuti, kasneje pa je sodniška trojica razveljavila gol Goncala Ramosa v 76. minuti. Kljub temu je PSG zdržal do konca in s tremi točkami začel sezono francoskega prvenstva.

Tudi na treh od preostalih štirih današnjih tekmah je bil izid 1:0. Angers je ugnal drugo pariško ekipo med elito Paris FC, Auxerre je bil boljši od Lorienta, Strasbourg pa je v gosteh ugnal Metz. Ob minimalni zmagi je Strasbourg v prvi postavil imel igralce, katerih povprečna starost je znašala vsega 20,4 leta.

Največ golov so gledalci videli na tekmi med Brestom in Lillom. Slednji je vodil z 2:0, prvi gol je dosegel zimzeleni Olivier Giroud, nato pa je Brest izenačil na 2:2. Kasneje je Lille znova povedel v 66. minuti, a je končni izid 3:3 postavil Julien Le Cardinal v 75. minuti.

Že v soboto je Toulouse z 1:0 v gosteh ugnal Nico, Monaco je bil s 3:1 boljši od Le Havra, Lyon pa je na tujem z 1:0 premagal Lens. Rennes je bil v petek v festivalu tekem, ki so se v prvem krogu končale z 1:0, boljši od Marseilla.

Francosk prvenstvo, 1. krog, izidi nedeljskih tekem:
Brest - Lille 3:3 (1:2)

Auxerre - Lorient 1:0 (0:0)

Metz - Strasbourg 0:1 (0:0)

Angers - Pariz 1:0 (1:0)

Nantes - PSG 0:1 (0:0)

