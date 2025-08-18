PSG z golom Vitinhe do uvodne zmage

Pod edini zadetek Parižanov se je podpisal Vitinha v 67. minuti, kasneje pa je sodniška trojica razveljavila gol Goncala Ramosa v 76. minuti. Kljub temu je PSG zdržal do konca in s tremi točkami začel sezono francoskega prvenstva.

Tudi na treh od preostalih štirih današnjih tekmah je bil izid 1:0. Angers je ugnal drugo pariško ekipo med elito Paris FC, Auxerre je bil boljši od Lorienta, Strasbourg pa je v gosteh ugnal Metz. Ob minimalni zmagi je Strasbourg v prvi postavil imel igralce, katerih povprečna starost je znašala vsega 20,4 leta.