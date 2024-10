PSG z jasno željo po zmagi potuje v London

S 4:2 je Arsenal ugnal Leicester v 6. krogu angleškega prvenstva, a rezultat ne odraža povsem dogajanja na zelenici. Topničarji so sicer že v prvem polčsau povedli z 2:0, a so do 63. minute gostje uspeli poravnati rezultat. Zdelo se je že, da bo prišlo do delitve točki, ko so domači v četrti minuti sodinkovega podaljška povedli, pozor, v 11. pa postavili končni izid. S tem so si priigrali lepo popotnico za torkov obračun s PSG-jem v 2. krogu ligaškega dela Lige prvakov.