PSG z ogretim motorjem zmlel zasedbo Strasbourga

Potem ko je vodilna ekipa francoske nogometne lige Lille v petek v gosteh premagala Metz z 2:0, je bil danes uspešen tudi njen najbližji zasledovalec Paris St. Germain, ki je v Strasbourgu slavil s 4:1. Za Lillom tako kot pred 32. krogom zaostaja tri točke.

V Strasbourgu so že v prvem polčasu Parižani trikrat zadeli, in sicer Kylian Mbappe v 16., Pablo Sarabia v 27. in Moise Kean po Mbappejevi podaji v 45. minuti. Dion Sahi je v 63. minuti zmanjšal zaostanek domače ekipe, ki se je v 79. minuti spet povečal, ko je Leandro Paredes zadel s prostega strela z 20 metrov za končnih 4:1. Kylian Mbappe se je z 21. golom sezone še utrdil na vrhu najboljših strelcev aktualne sezone Ligue 1. S tem je potrdil vročo formo in napovedal težko delo za Bayern na torkovi povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov, ki so jo boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO ob 20.30. Prva tekma v Münchnu se je končala z zmago Parižanov s 3:2.