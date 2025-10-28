Svetli način
Nogomet

PSG podrl rekord z 850 milijoni evrov

Pariz, 28. 10. 2025 16.50 | Posodobljeno pred 1 uro

Francoski klub Paris Saint-Germain je v prejšnji sezoni ustvaril rekordne prihodke v višini 837 milijonov evrov, so objavili Parižani v svojih finančnih rezultatih. Po navedbah kluba je 175 milijonov evrov od tega prihodkov s tekem. Številke iz poslovanja se nanašajo na moško in žensko nogometno, rokometno ekipo ter judo ekipo kluba.

Nasser Al-Khelaifi in slavje Parižanov
Nasser Al-Khelaifi in slavje Parižanov FOTO: AP

Parižani so v sezoni 2024/25 spisali najuspešnejše poglavje v svoji zgodovini. Poleg tega, da so se prvič zavihteli na prestol Evrope in dvignili pokal prestižne Lige prvakov, so varovanci Luisa Enriqueja osvojili tudi vse lovorike v domovini. Trojne krone sicer niso obogatili še z naslovom svetovnih klubskih prvakov, kjer jih je v finalu premagal londonski Chelsea. Poleg rezultatov pa je leto 2025 za Francoze zgodovinsko tudi iz finančnega vidika.

"Ta dosežek kaže na zrelost projekta od prihoda glavnega delničarja QSI in potrjuje trdnost ekonomskega modela kluba, ki je zdaj med najuspešnejšimi na svetu," so se pohvalili pri pariškem klubu. PSG, ki je bil januarja tretji na lestvici Deloitte Football Money League, je presegel prejšnji rekord prihodkov v višini 806 milijonov evrov.

Ousmane Dembele in Donald Trumpt
Ousmane Dembele in Donald Trumpt FOTO: AP

PSG je ustvaril 367 milijonov evrov komercialnih prihodkov in 175 milijonov evrov prihodkov od tekem, Park Princev pa je bil razprodan 170 zaporednih tekem. Prihodki od svetovnega klubskega prvenstva do četrtfinala so bili vključeni v finančno poročilo te sezone, medtem ko se bodo poznejše faze odražale v rezultatih za prihodnje leto.

