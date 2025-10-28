PSG podrl rekord z 850 milijoni evrov

Parižani so v sezoni 2024/25 spisali najuspešnejše poglavje v svoji zgodovini. Poleg tega, da so se prvič zavihteli na prestol Evrope in dvignili pokal prestižne Lige prvakov, so varovanci Luisa Enriqueja osvojili tudi vse lovorike v domovini. Trojne krone sicer niso obogatili še z naslovom svetovnih klubskih prvakov, kjer jih je v finalu premagal londonski Chelsea. Poleg rezultatov pa je leto 2025 za Francoze zgodovinsko tudi iz finančnega vidika.

"Ta dosežek kaže na zrelost projekta od prihoda glavnega delničarja QSI in potrjuje trdnost ekonomskega modela kluba, ki je zdaj med najuspešnejšimi na svetu," so se pohvalili pri pariškem klubu. PSG, ki je bil januarja tretji na lestvici Deloitte Football Money League, je presegel prejšnji rekord prihodkov v višini 806 milijonov evrov.