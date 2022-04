PSG z zadetkom Messija do naslova v francoskem prvenstvu

Parižani so v prvem polčasu bili več časa pri žogi, toda do zadetkov ni prišlo ne na eni ne na drugi strani. Domači so iskali še točko v domačem prvenstvu, da lahko ponovno zavladajo francoskemu vrhu. V začetku drugega polčasa so imeli Parižani preko Kyliana Mbappeja priložnost za zadetek, toda niso je izkoristili. Od 57. minute dalje so morali gostje igrati z igralcem manj, saj je Kevin Danso prejel še drugi rumeni karton a tekmi in bil posledično izključen. Minuti zatem bi skoraj številčno premoč izkoristil Lionel Messi, toda Argentinec ni bil natančen. V 66. minuti je močno sprožil še povratnik v prvo postavo Sergio Ramos, a poslal žogo visoko preko gola.