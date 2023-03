PSG z zmago nad Brestom hitro prebolel (novo) evropsko razočaranje

Nogometaši PSG, ki so med tednom po dvoboju z Bayernom znova ostali brez boja za zmago v Ligi prvakov, so v 27. krogu francoske lige rane celili na gostovanju pri Brestu. To so uspešno prestali in v izdihljajih tekme zmagali z 2:1.

Brest in PSG sta v prvem polčasu zadela po enkrat. Parižane je v vodstvo popeljal Carlos Soler v 37. minuti, Franck Honorat pa je izenačil v 43. minuti. Gosti, ki so prevladovali tako v posesti žoge kot v strelih, so do zmage prišli šele v 90. minuti, ko je po podaji Lionela Messija zadel Kylian Mbappe. icon-expand Statistika tekme: Brest vs. PSG FOTO: Sofascore.com Mbappe je skupaj z Jonathanom Davidom iz Lilla prvi strelec lige z 19 zadetki, medtem ko je Messi s 13 asistencami najboljši podajalec lige. Na prvi današnji tekmi sta se Auxerre in Rennes razšla z 0:0. V petek sta razburljiv obračun igrala Lille in Lyon, tekma se je končala s 3:3. V nedeljo bodo preostale tekme. Clermont bo gostil Lens, Ajaccio bo igral proti Montpellieru, Lorient proti Troyesu, Nantes proti zasedbi iz Nice, Angers Mihe Blažiča proti Toulousu, Monaco proti Reimsu, drugouvrščeni Marseille pa proti Strasbourgu. Na vrhu lestvice imajo Parižani 66 točk, Marseille ob tekmi manj sledi s 55, Monaco in Lens pa jih imata po 51. Blažičev Angers je trdno na zadnjem mestu z zgolj desetimi točkami. Francosko državno prvenstvo, 27. krog, izida sobotnih tekem:

Auxerre - Rennes 0:0

Brest - Paris Saint-Germain 1:2 (1:1)