PSG z zmago v domačem pokalu opravil generalko pred finalom Lige prvakov

Nogometaši pariškega Saint-Germain so na dobri poti, da v tej sezoni osvojijo vse najpomembnejše naslove. Po prepričljivem slavju v državnem prvenstvu so teden pred finalom Lige prvakov v Münchnu, kjer jih čaka milanski Inter, postali zmagovalci francoskega pokala. Varovanci Luisa Enriqueja so prepričljivo s 3:0 nadigrali Reims.