Nogomet

PSG za novinca odštel 103 milijone evrov

Pariz, 09. 08. 2025 21.02 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , S.V.
Francoski in evropski nogometni prvak Paris Saint-Germain je v svoje vrste pripeljal novega vratarja. Iz Lilla je prišel 23-letni Lucas Chevalier, po poročanju Transfermarkta pa so Parižani njegovemu prejšnjemu delodajalcu plačali 40 milijonov evrov odškodnine. Še 23 milijonov več pa bodo plačali angleškemu Bournemouthu za Ilijo Zabarnija.

Paris Saint-Germain je po poročanju francoskih medijev že dosegel dogovor z Bournemotuhom o prestopu 22-letnega ukrajinskega branilca, ki bo s Parižani podpisal petletno pogodbo ter letno prejemal po 4,5 milijona evrov. 

Ob 63 milijonih evrov odškodnine bodo Francozi dodali še tri milijone evrov bonusov. Kot je poročal RMC Sport, bo Zabarnij pogodbo najverjetneje podpisal v ponedeljek.

Delodajalca pa je zamenjal še en francoski 23-letnik. Nemški prvoligaš Stuttgart je namreč v Savdsko Arabijo Al Ahliju prodal Enza Millota, za katerega je dobil 28 milijonov evrov odškodnine. Millot je podpisal triletno pogodbo.

nogomet psg chevalier zabarnij
