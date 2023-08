PSG za uvod na domači sceni le remiziral z Lorientom

PSG vs Lorient

Reims je povedel v deveti minuti, ko je japonski krilni napadalec Junya Ito po podaji z glavo Zimbabvejca Marshalla Munetsija zadel desni spodnji kot domačih vrat. Na stadionu Velodrome je za domače izenačil maroški reprezentant Azedine Ounahi (22.), v 72. minuti je gostiteljem zmago zagovoril Portugalec Vitinha.

Že v petek so se nogometaši Nice in Lilla v uvodni tekmi nove sezone francoske lige razšli z neodločenim izidom 1:1. Nici je vodstvo zagotovil Gaetan Laborde z zadetkom v 19. minuti. Kazalo je, da bo domača ekipa tesno vodstvo ohranila do konca, toda že globoko v sodnikovem dodatku je za 1:1 zadel Bafode Diakite.

V novi sezoni v prvi ligi v Franciji nastopa 18 namesto dosedanjih 20 klubov. Novinka v ligi, ekipa slovenskega trenerja Le Havra Luke Elsnerja, se bo v nedeljo merila z Montpellierom. Nedeljski spored sestavljajo še obračuni Brest - Lens, Clermont - Monaco, Nantes - Toulouse, Rennes - Metz in Strasbourg - Lyon.

Izidi, 1. krog:

Nica - Lille 1:1 (1:0)

Diakite 90.; Laborde 19.

Marseille - Reims 2:1 (1:1)

Ounahi 23., Carvalho 73.; Ito 10.

PSG - Lorient 0:0