PSG zapravil priložnost za vrh lestvice, Neymar ponovno bliže Barceloni

Po poročanju katalonskega časnika ARA naj bi Brazilec Neymar začasno ustavil pogovore o podaljšanju pogodbe s Parižani, saj naj bi "sumil" na to, da bo Lionel Messi ostal v Barceloni. Že dlje časa se pojavljajo govorice in namigovanja o tem, da bi zvezdnika rada ponovno zaigrala skupaj.

Preden si bo Neymar iskal ali ne pa tudi ne novega delodajalca, pa bo moral usmeriti moči na dokončanje letošnje sezone. Na sobotni tekmi v francoskem prvenstvu proti Lillu, ki je bila tudi nekakšna generalka pred naslednjo tekmo v Ligi prvakov (PSG bo v sredo v ponovitvi lanskega finala gostoval pri münchenskem Bayernu), se je francoski velikan odrezal zelo slabo. Parižani so na domači zelenici priznali premoč Lillu, izgubili so z 0:1. Gostje so v 20 minuti povedel prek Jonathana Davida. "Mislim, da smo si zaslužili več, na koncu smo izgubili in smo seveda zelo razočarani. Preprosto nismo ustvarili dovolj, na koncu je zmanjkalo časa,"je dejal Mauricio Pochettinoza PSG TV.