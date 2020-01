PSG zavrnil Atletico: zdaj za Cavanija želijo že 20 milijonov

L'Equipe trdi, da je Paris Saint-Germain v torek zavrnil zadnjo ponudbo madridskega Atletica za prestop Edinsona Cavanija. Po nekaterih informacijah so Madridčani za Urugvajca nazadnje ponudili 15 milijonov evrov in dodatne tri milijone v dodatkih, medtem ko je španska televizija La Sextaskorajda istočasno poročala o "deblokadi operacije" in zatrdila, da bo Cavani še pred zaprtjem zimskega prestopnega roka pristal na stadionu Wanda Metropolitano.

Da je dogovor zelo blizu, je prepričan tudi francoski časopis Le Parisien, ki trdi, da bi bilo dovolj že dodatnih pet milijonov evrov. Če bo do petka Atletico povišal ponudbo na končnih 20 milijonov evrov, bo posel sklenjen, so prepričani v francoski metropoli. Nogometašev brat, ki je tudi njegov zastopnik, je že od ponedeljka v Madridu, kjer se z Atleticom pogaja glede zadnjih podrobnosti pogodbe, ki bi nekdanjega člana Danubia, Palerma in Napolija v prestolnici Španije zadržala do leta 2022 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.

Zaradi različnih poškodb je Cavani izpustil kar 20 tekem v tej sezoni, v kateri je po prihodu Argentinca Maura Icardijaiz milanskega Interja tudi izpadel iz začetne postave nemškega trenerja Thomasa Tuchla. V zadnjih dnevih oziroma tednih ga ni bilo niti na klopi, pri PSG trdijo, da je razlog poškodba, medtem ko so govorice, da Cavani odkrito protestira in želi izsiliti prestop v Atletico, iz dneva v dan glasnejše.

