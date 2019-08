PSG zavrnil ponudbi Barcelone in Reala za Neymarja

Neymar Jr. (na fotografiji) bi lahko še tretjič v karieri, tako kot pri Santosu in Barceloni, razočaral navijače z nenadnim slovesom.

Po poročanju britanskega BBC naj bi Barcelona, ki je po mnenju francoskega dnevnika Le Parisien po uvodnem delu pogajanj v najboljšem položaju, za Neymarja Jr. ponudila 100 milijonov evrov in brazilskega napadalnega vezista Philippa Coutinha. S francoskimi prvaki naj bi se pogovarjali tudi o hrvaškem srednjem vezistu Ivanu Rakitiću, ki bi ga prav tako lahko vključili v posel, ki bi po dveh sezonah na Camp Nou spet pripeljal brazilskega napadalca.

NEYMAR

Real naj bi PSG ponudil denar in Garetha Bala ter Jamesa Rodrigueza, Parižani pa naj bi povprašali o Realovem Brazilcu Viniciusu Jr., a ga "kraljevi klub" po informacijah iz Španije ni bil pripravljen vključiti v kupčijo. PSG tako zaenkrat ni sprejel nobene ponudbe, je pa po poročanju BBCin njihovega dobro obveščenega novinarja Guillema Balaguejabolj naklonjen prestopu Neymarja Jr. v Real.

Brez napredka v Ligi prvakov

Neymar Jr. je od leta 2017, ko je poravnal svojo 222-milijonsko odkupno klavzulo in zapustil Barcelono, najdražji nogometaš na svetu. V dveh sezonah v vrstah pariških modrih je prispeval 34 ligaških zadetkov, a zaradi težjih poškodb izpustil ključne tekme v izločilnih bojih Lige prvakov, v kateri Parižanom brez Brazilca ni uspelo priti dlje od osmine finala.

Navijači so Južnoameričana, ki ga ni bilo v kadru, pričakali na nož na nedeljski prvi ligaški tekmi nove sezone in mu prek več različnih transparentov sporočili, da si ga ne želijo več videti. Športni direktor Leonardo je pred dvobojem z Nimesom (3:0) sicer dejal, da so pogovori glede napadalčeve prihodnosti napredovali.

Brazilec se sicer ni dal motiti in je prost dan izkoristil za skok do portugalskega Algarveja, kjer je poleg kopanja užival tudi v družbi mične rojakinje Paule Fernandes, zbrane poslušalce pa na njenem koncertu nato prišel pozdravit tudi na oder.