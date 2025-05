PSG želi izkoristiti sezono presenečenj in moč Münchna

PSG je mlad klub. Ustanovljen je bil leta 1970 in njegova zgodovina v vodilnem evropskem tekmovanju je občutno skromnejša od njegovega nasprotnika v sobotnem finalu Lige prvakov Interja. Kljub temu je zgodovina na strani Parižanov, ki po obdobju, ki so ga zaznamovali superzvezdniki, z občutno mlajšim moštvom sanjajo o prvem naslovu evropskih prvakov. Finale Lige prvakov si boste lahko v soboto v živo ogledali na POP TV in VOYO, z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.00.

PSG je leta 1996 osvojil evropski pokal pokalnih zmagovalcev, leta 2001 je sledila zmaga v Uefinem pokalu Intertoto. Prestižna Liga prvakov je bila do zdaj za Parižane nedosegljiva. V prvih desetih letih svojega obstoja se niso uspeli uvrstiti v evropski pokal. V 80. letih prejšnjega stoletja so le enkrat igrali v evropskem pokalu in takrat so izpadli že v prvem krogu. Šele v sezoni 1994/95 je sledil prvi večji uspeh v evropskih tekmovanjih, saj so Parižani izpadli šele v polfinalu po porazih z 1:0 in 2:0 proti Milanu. Znova je sledilo sušno obdobje, saj je PSG pred prihodom zdajšnjih bogatih katarskih lastnikov le petkrat nastopil v najprestižnejšem evropskem tekmovanju. Vse se je spremenilo leta 2011, ko je predsednik kluba postal Nasser Al-Khelaifi. Od sezone 2012/13 je PSG stalni udeleženec Lige prvakov. V zadnjih 13 sezonah so se Parižani štirikrat uvrstili v četrtfinale, dvakrat v polfinale, letos pa bodo igrali v drugem finalu.

Brez navijačev, brez lovorike

Leta 2020 se je svet ustavil. Pandemija covida-19 je ugasnila javno življenje, sprva tudi nogomet. A organizatorji tekmovanj niso obupali in UEFA se je odločila, da bodo odločilni dvoboji Lige prvakov tisto sezono odigrani na zgolj eni lokaciji, v Lizboni. Pred tem je PSG s skupinskim delom opravil z odliko in zasedel prvo mesto v skupini z Real Madridom, Club Bruggejem in Galatasarajem.

Brazilski branilec Marquinhos je daleč najbolj izkušen igralec PSG-ja FOTO: AP icon-expand

V osmini finala je sledil obračun z Borussio Dortmund in zmaga s 3:2 v skupnem seštevku. V četrtfinalu je bila na vrsti Atalanta. O napredovanju je odločala zgolj ena tekma, Marquinhos in Eric Choupo-Moting sta z goloma poskrbela za zmago 2:1. V polfinalu je bil na vrsti Leipzig, ki je po golih Marquinhosa, Angela di Marie in Juana Bernata padel brez težav. PSG je svoj prvi veliki evropski finale odigral pred praznimi tribunami. Neymarju in Kylianu Mbappeju je nasproti stal Bayern. Nemci so žogo imeli več v svoji posesti, večkrat so ustrelili proti golu nasprotnikov, krvnik Parižanov pa je bil na koncu "njihov" Kingsley Coman, ki je svojo kariero začel prav pri PSG-ju. "Malo mi je žal Pariza, saj je za njimi izjemna pot, in moramo spoštovati, kar so dosegli," je po zmagi dejal Coman. Pet let pozneje bo zanje zagotovo stiskal pesti.

Inter poln izkušenj, PSG poln upanja

PSG bo v soboto igral šele v drugem finalu Lige prvakov. Izkušnje so zagotovo na strani Interja, ki ima v svojem kadru več starejših nogometašev. Veliko njih je leta 2023 igralo v finalu, ki so ga izgubili proti Manchester Cityju. Na drugi strani sta Marquinhos in Presnel Kimpembe edina igralca PSG-ja, ki sta že igrala v finalu tega tekmovanja. Na Kimpembeja trener Luis Enrique v tej sezoni ne računa resno. Navijače PSG-ja zagotovo veseli dejstvo, da je na predhodnih štirih finalih v Münchnu vedno slavilo moštvo, ki je osvojilo svoj prvi naslov v tem tekmovanju. Inter jih ima že tri.

V tej sezoni je Bologna osvojila italijanski pokal po kar 51 let dolgi suši brez lovorik. Crystal Palace je z zmago nad Manchester Cityjem v finalu angleškega pokala osvojil sploh prvo veliko lovoriko v svoji zgodovini. Tottenham je z zmago v Ligi Evropa prišel do prve evropske lovorike po dolgih 41 letih. Zdaj tudi PSG upa, da bo leto 2025 najuspešnejše v njihovi zgodovini.