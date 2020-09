PSG znova z rdečim kartonom, a tudi prvo (prigarano) zmago

Nogometaši Paris St. Germaina so v 3. krogu francoskega državnega prvenstva le prišli do prve zmage v sezoni. Kazalo je slabo, saj so v drugem polčasu igrali le z deseterico zaradi izključitve enega od nogometašev pariške zasedbe, a so se nato srečno izvlekli v sodnikovem podaljšku (1:0).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Brez Neymarja, Kyliana Mbappejain nekaterih drugih igralcev so bili Parižani proti Metzu dolgo blizu novega neuspeha, saj so zmagoviti zadetek dosegli šele v tretji minuti sodniškega dodatka, ko se je med strelce za končnih 1:0 vpisal Julian Draxler. Od 65. minute so domačini igrali z igralcem manj, dva rumena kartona si je prislužil Abdou Diallo. PSG je tako z zmago in dvema porazoma na 15. mestu lestvice, Metz pa je s tremi porazi 18. Tretji krog bosta v četrtek končala Marseille - St. Etienne, kluba, ki sta edina stoodstotna v ligi. icon-expand Trener PSG Thomas Tuchel. FOTO: AP Izid:

PSG- Metz 1:0 (0:0