PSG 'skače v zelje' Barceloni: de Jong in de Ligt veliki želji Al-Khelaifija

Predsednik pregrešno bogatih Parižanov Nasser Al-Khelaifi ne skriva velike želje, da bi v kratkem na Parku princev privrženci PSG-ja pozdravili prihodnost evropskega in svetovnega nogometa v liku in delu trenutno še dvojca Ajaxa iz Amsterdama Frenkieja de Jonga in Matthijsa de Ligta.



Če je prvi jasno in glasno že pred časom izrazil željo po spremembi klubskega okolja in posledično selitvi na kultni Camp Nou, je na drugi strani ob imenu izjemno nadarjenega, še ne 20-letnega osrednjega branilca Ajaxa in nizozemske izbrane vrste, postavljenih še nekaj vprašajev. Če gre vzeti v obzir zgolj finančni aspekt boja med Barcelono in PSG-jem, je bolj ali manj jasno, da bo vodstvo 'blaugrane' v tem primeru potegnilo krajšo. Na Parku princev upajo, da bo tokrat Barcelona tista, ki bo obupala in jim pustila 'prosto pot' do nogometaša, ki z de Jongom tvori srce letošnjega Ajaxa, ki se bo v osmini finala elitne Lige prvakov pomeril s trikratnim zaporednim zmagovalcem omenjenega tekmovanja, madridskim Realom.