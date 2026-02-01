PSG kljub izključitvi Hakimija do zmage in prvega mesta

Parižani so povedli v 22. minuti, ko je zadel Senny Mayulu , pet minut pozneje je Guela Doue izenačil na 1:1. Nuno Mendes je v 81. minuti poskrbel za novo vodstvo PSG, ki pa je tekmo končal z igralcem manj, saj je v 75. minuti rdeči karton dobil Achraf Hakimi .

Četrtouvrščeni Lyon je proti petouvrščenemu Lillu slavil z 1:0. Za deseto zaporedno zmago Lyona v vseh tekmovanjih je zadel Noah Nartey v 37. minuti. Toulouse in Auxerre sta igrala 0:0, Nica in Brest 2:2, pri čemer so se domači vrnili po zaostanku z 0:2, Angers pa je z 1:0 odpravil zadnjeuvrščeni Metz.

V soboto so nogometaši Marseilla v gosteh pri Parizu igrali neodločeno 2:2. Tretjeuvrščena ekipa lige je po golih prvega strelca lige Masona Greenwooda z bele pike v 18. in Pierre-Emericka Aubameyanga v 53. minuti vodila že z 2:0, toda Jonathan Kone v 82. in Ilan Kebbal z bele pike v 94. minuti sta Parižanom prinesla točko.

Desetouvrščeni Monaco je gladko odpravil Rennes, končni izid je bil 4:0, Lorient pa je z 2:1 ugnal Nantes, pri čemer je zmagoviti zadetek v 89. minuti dosegel Arsene Kouassi.

Že v petek je Lens z 1:0 premagal Le Havre.

PSG ima na vrhu 48 točk, Lens je pri 46, Marseille in Lyon pri 39 točkah, Lille pa pri 32.