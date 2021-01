Icardi in Neymar za prvo lovoriko Pochettina na klopi Parižanov

Novi trener francoskih serijskih prvakov iz Pariza Mauricio Pochettino je le nekaj dni po inavguraciji prišel do premierne lovorike. PSG je v finalu francoskega superpokala z 2:1 ugnal večne tekmece iz Marseilla. V prvem polčasu je gol dosegel Argentinec Mauro Icardi, v nadaljevanju pa je bil iz enajstmetrovke zanesljiv še Brazilec Neymar. Dmitri Payet je z zadetkom poskrbel za napeto končnico, a so Parižani ubranili minimalno prednost in se veselijo prve lovorike v sezoni.

Paris Saint-Germain je osmo sezono zapored osvojil francoski superpokal. Parižani so povedli v 39. minuti, ko je Mauro Icardi najprej poskusil z glavo, nato pa odbitek, po obrambi vratarja, pospravil v prazno mrežo. Tudi pri drugem golu serijskih francoskih prvakov je imel močno prste vmes argentinski napadalec, ki je priigral enajstmetrovko. Zanesljiv izvajalec je bil Neymar(2:0). Brazilec je v igro vstopil sredi drugega polčasa. Gostje se niso predali in za napeto končnico finala na nevtralnem terenu v Lensu je z zadetkom poskrbel kapetan MarseillaDmitri Payet. Francoski Superpokal, oziroma trofeja prvakov, je tako prvi naslov, ki ga je osvojil novopečeni trener Parižanov ArgentinecMauricio Pochettino. Na klopi PSG-ja je dvanajst dni. Izid, francoski superpokal:

PSG - Marseille 2:1 (1:0)

Icardi 39. , Neymar 85./11m; Payet 85. icon-expand