PSG s težavami do uvodne zmage v sezoni

Enak izid je bil tudi na dvoboju med Lyonom in Brestom. Na prvi tekmi pod vodstvom novega stratega Petra Bosza so morali nogometaši Lyona, četrti iz prejšnje sezone, loviti zaostanek, saj je goste v vodstvo povedel Irvin Cardona v prvem delu. Za prvo točko je poskrbel Islam Slimani. Na tej tekmi se je, potem ko so v lanski sezoni večinoma igrali pred praznimi tribunami, zbralo 29.000 gledalcev. Tudi PSG nove sezone ni začel najbolje, saj je Troyes z zadetkom Oualida El Hajjama v deveti minuti prišel do vodstva. Stvari sta na pričakovano mesto že v prvem delu postavila Achraf Hakimi in Mauro Icardi z zadetkoma v 19. in 21. minuti. To pa je bil tudi končni izid, gostje so v drugem delu spustili ritem, domačim pa kljub aktivnim zadnjim minutam ni uspelo izenačiti.

Francosko prvenstvo se je sicer začelo dan prej s tekmo med Monacom in Nantesom. Ekipi sta se razšli z neodločenim izidom 1:1. Za Monaco je zadel Gelson Martins v 14. minuti, izenačil je Jean-Charles Castelletto v 42.



Izidi, francosko prvenstvo, 1. krog:

Monaco - Nantes 1:1 (1:1)

Gelson Martins v 14.; Castelletto v 42.



Troyes - PSG 1:2 (1:2)

El Hajjam 9.; Hakimi 19., Icardi 21.



Lyon - Brest 1:1 (0:1)

Slimani 62.; Cardona 43