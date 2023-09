Nica z odmevno zmago sredi Pariza

PSG vs Nica

Prvak Francije pod vodstvom novega španskega trenerja Luisa Enriqueja v začetku sezone kaže toplo-hladne predstave. Po uvodnih remijih proti Lorientu in Toulousu je nato zanesljivo premagal Lens in Lyon, v svojem petem ligaškem dvoboju pa je pred domačimi gledalci ostal praznih rok. Za Nico sta zadela Nigerijec Terem Moffi (21., 61.) in Gaetan Laborde (53.), za pariško zasedbo pa je dvakrat zadel prvi zvezdnik Kylian Mbappe (29., 87.).