Elsnerjev Le Havre v še hujši boj za obstanek

Vodilni Paris Saint-Germain je pričakovano ugnal Lyon. Končni izid je bil 4:1, kolikor je bil že po prvem polčasu. V tem so tako domači opravili večji del posla z dvema goloma Goncala Ramosa, enim Lucasa Beralda in avtogolom Nemanje Matića. Do tega kroga drugouvrščeni Brest je ta položaj prepustil Monacu. Zasedba iz kneževine, ki za PSG zaostaja za enajst točk, je Brest v gosteh premagala z 2:0 po golih Denisa Zakarie in Takumija Minamina na koncu prvega in na začetku drugega polčasa. V sodniškem dodatku tekme sta bila pri Monacu izključena dva igralca, a to ni več vplivalo na razplet.